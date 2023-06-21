تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية علي بن أبى طالب بالتحرير

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية على بن أبى طالب بمركز التحرير يومين، وتم الكشف خلالها على ١٤٩٣ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة ٣٠٧ - عيادتي الأطفال ٣٨٨ - الجراحة ١٨٥ - النساء ٦٨ - تنظيم الأسرة ١٨ - الجلدية ٢٣٣ - العظام ٢١٠ - الأسنان ٨٤، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء، وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .