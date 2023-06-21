فوائد مذهلة لشوربة العدس البني.. أبرزها تكافح السرطان

شوربة العدس من أشهر الأطباق، ولا تخلو من العزومات، إلا أن الجميع إعتاد تحضيرها بالعدس الأصفر، رغم أن العدس البني يمكن تحضيره أيضًا كشوربة لذيذة وصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس البني الصحية.

شوربة العدس

طريقة عمل شوربة العدس البني

المقادير

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الكرفس : عود (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- ورق غار : 1 ورقة

- ملح : ملعقة صغيرة

- ريحان : ملعقة صغيرة (مجفف)

- طماطم : علبة (مهروسة)

- عدس بنّي : 2 كوب

- الماء : 8 اكواب

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني الزيت في قدر سميك وواسع على نار متوسطة.

2. أضيفي الجزر والبصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق حتى تطرى المكونات.

3. أضيفي الثوم المهروس والأوريغانو والريحان المجفف وورقة الغار وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي العدس والماء والطماطم المهروسة والملح واتركي المزيج حتى يغلي.

5. خففي النار واتركي المزيج يغلي لمدة ساعة حتى ينضج العدس.

6. أضيفي الخل والفلفل الأسود وحركي.

7. اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة.

شوربة العدس

فوائد العدس البني

مكافحة السرطان

يحتوي العدس على السيلينيوم، الذي يعمل على:

- التخفيف من الالتهابات.

- التقليل من نمو الأورام السرطانية.

- تحسين صحة وردود أفعال الجهاز المناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاج خلايا ت التي تحارب الأمراض.

- يلعب دوراً في تعزيز وظائف الكبد.

- يساعد على تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطانات، وقد تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في العدس على خفض فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

فوائد العدس للحامل

تُعدّ البقوليّات بشكلٍ عام -كالعدس- إضافةً جيدةً للنظام الغذائي للحامل، إذ إنّها تزوّد الجسم بالعديد من العناصر الغذائيّة المفيدة خلال فترة الحمل، كالكالسيوم، والفولات، والحديد، والزنك، ويمكن إضافة العدس إلى العديد من الأطعمة التي تتناولها الحامل، كالسلطات، والشوربات، وأطباق المعكرونة، وغيرها.

فوائد العدس لمرضى السكر

العدس والسكري قد يرتبطان إيجابيًا ببعضهما البعض، إذ يُعدّ العدس من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسمي المُنخفض، أي أنّه يُطلق الجلوكوز بشكلٍ تدريجي عبر مجرى الدم، مؤديًا بذلك إلى استمرار استجابة الإنسولين في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أشارت مراجعة من جامعة شهيد بهشتي عام 2014 أنَّ البقوليات كالعدس، والفاصولياء، والبازيلاء من الأغذية المهمّة التي تساعد على التحكم بمرض السُكري من النوع الثاني، حيث تحتوي هذه البقوليات على مركب يُسمّى الألفا أميليز، وهو مُركب نشط بيولوجياً يُقلل من امتصاص الكربوهيدرات، ويُقلل من كفاءة عملية الهضم، كما يُعدّل مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات.