بديلة اللحم| طريقة عمل كفتة العدس بالبطاطس

يُعرف العدس بفوائده الكثيرة فهو بروتين نباتي صحي ولذيذ، ويمكن تحضيرها بالعديد من الوصفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كفتة العدس البديلة للكفتة باللحم وأقل تكلفة.

كفتة عدس

طريقة عمل كفتة العدس

المقادير

- العدس الأسمر : 2 كوب (منقوع بالماء يوم كامل)

- بطاطس : 1 حبة (مسلوقة / صغيرة الحجم)

- بقدونس : حزمة (مفروم ناعم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- دقيق القمح : ملعقة كبيرة

- سبع بهارات : ملعقة كبيرة (أو بهار الكباب)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فحم : قطعة (لإعطاء طعم الشواء)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي أو الشوي)

طريقة التحضير

انقعي العدس ليوم كامل أو طوال الليل.

ضعي العدس والبطاطس والبصل المفروم والبقدونس المفروم بماكينة الكبة أو الماكينة المتوفرة مع الانتباه أن لا يتحول لعجينة ناعمة.

ضعي الخليط بوعاء وأضيفي الدقيق والبهارات والملح واخلطي جيداً.

ضعيهم بوعاء أو طنجرة استانلس لها غطاء محكم وضعي ورق المنيوم نشكله على شكل فنجان وفيه ملعقة زيت بحيث لا يتسرب الزيت.

ضعي فحمة مشتعلة بالزيت بورق الأولمنيوم وغطي الوعاء بإحكام 30 دقيقة لتأخذ طعم الشواء.

ضعي ماء على اليدين ونشكل كباب العدس أو أقراص.

ادهني صينية بالزيت وصفي الأقراص فيها وشويها بالفرن لتتحمل من الأسفل ثم ادهنيها زيت من الأعلى وحمريها.

كذلك تستطيعي قليها حتى تتحمر.

قدمي مع صوص الثوم (الثومية) النباتي أو الحمص وشرائح البصل والسماق والبقدونس وبطاطا مشوية أو مقلية.

فوائد العدس البني

تعزيز صحة القلب

تساعد الألياف الغذائية في العدس على التقليل الكولسترول الضار في الجسم. والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران.

نظراً لغنى العدس بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فإنه يعتبر بديلاً جيداً للحوم.

البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس تساعد مجتمعة على خفض ضغط الدم المرتفع.

مكافحة السرطان

يحتوي العدس على السيلينيوم، الذي يعمل على

- التخفيف من الالتهابات.

- التقليل من نمو الأورام السرطانية.

- تحسين صحة وردود أفعال الجهاز المناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاج خلايا ت التي تحارب الأمراض.

- يلعب دوراً في تعزيز وظائف الكبد.

- يساعد على تخليص الجسم من بعض المواد التي تسبب السرطانات، كما تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في العدس على خفض فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.