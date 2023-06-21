7 شركات في طريقها للبورصة المصرية برأس مال 1.2 مليار جنيه

من المتوقع أن يتم قيد 7 شركات جديدة بسوق المال المصرية من أصل 8 خلال الفترة من نوفمبر عام 2022 حتى يونيو 2023، برأس مال مصدر حوالي 1.2 مليار جنيه.

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، مساء اليوم الأربعاء ،خلال مؤتمر صحفي، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، إن 7 شركات جديدة، ستقيد خلال 9 شهور في البورصة، برأس مال مصدر حوالي 1.2 مليار جنيه، موزعة بين 4 شركات بالسوق الرئيسية، و4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت في قائمة الشركات الجديدة التي تم قيدها بسوق المال للمرة الأولى كل من ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وتم بدء التداول عليهما، كما تم قيد شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، وديجيتايز للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وطاقة عربية.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن المبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التواصل المستمر والشفافية مع المستثمرين، وضمت برامج تدريبية لمسئولي علاقات المستثمرين بهدف إطلاع المستثمرين على آخر المستجدات الخاصة بنشاط الشركات المقيدة، وإلزام الشركات المدرجة بنشر إفصاحاتها باللغتين العربية والإنجليزية، والتنسيق مع أصحاب المصالح لبناء علاقات قوية مع الوزارات ومجموعات الأعمال، إضافة إلى تكثيف استخدام الأدوات الرقمية لنشر الأخبار والبيانات الهامة لتفعيل نظام الإفصاح الإلكتروني، وتشجيع التنافسية من خلال تحفيز التمييز بين مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات من خلال وضع منهجية لترتيب أدائهم.