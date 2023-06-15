البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بين الارتفاع والانخفاض.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.162.5 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة طفيفة ليصل إلى مستوى 17881 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة.

تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء

هبط مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5163 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 26 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.9 مليار جنيه.