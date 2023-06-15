البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.
تراجع رأس المال السوقي للأسهم 7.8 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.157.9 تريليون جنيه.
قياس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63%
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.63%، ليصل إلى مستوى 17763 نقطة.
هبط مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.63%
خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.65%