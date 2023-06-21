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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

النصر يتفق مع المدرب لويس كاسترو

لويس كاسترو
لويس كاسترو

اتفق الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق باتوجوفو البرازيلي، ليقود العالمي في الموسم المقبل 2023-2024.

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ينتهي عقد لويس كاسترو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي بنهاية شهر ديسمبر المقبل 2023، وخاص تجربه تديبيه من قبل في الملاعب العربية من خلال فريق الدحيل القطري والتي كانت في عام 2021.

النصر يتفاوض مع لويس كاسترو

توصلت إدارة نادي النصر اليوم الأربعاء، لاتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ليقود الفريق في الموسم المقبل خلفًا رودي لرودي جارسيا مدرب العالمي السابق.

النصر يترك كاسترو للتفكير

وضعت إدارة نادي النصر السعودي مهلة أمام المدرب البرتغالي لويس كاسترو حتى بداية الأسبوع المقبل، حتى يتخذ المدرب القرار النهائي بشان العرض المقدم له من العالمي.

تطمح إدارة النصر في حسم ملف المدرب الجديد سريعًا قبل بداية الاستعداد للموسم المقبل، وحتى يكون على رأس القيادة الفنية للعالمي، ويتمكن من وضع التشكيل الأفضل قبل المباراة الرسمية الأولى، والتي تسكون في البطولة العربية بنهاية شهر يوليو المقبل.

استعدادات النصر للموسم الجديد

من المقرر أن يخوض النصر جولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو، وسيلعب فيها مواجهتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

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النصر في البطولة العربية

وقع نادي النصر في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من اندية الشباب السعودي وفريق نادي الزمالك، بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي.

 

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