محافظ الأقصر يعتمد تنسيق المرحلة الثانوية والتعليم الفندقي والفني

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمدارس المرحلة الثانوية النظامية، تعليم عام، وفنى للعام الدراسى 2023 / 2024، ليكون بحد أدنى 229 درجة.

وبدوره أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوى العام، طبقا للقرار الوزارى ٣٥٧ لسنة ٢٠١٨ ، بنسبة ٢٥% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.



وقال وكيل وزارة التعليم بالأقصر، إنه بناءا على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفا ان درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى المتقدم ٥ سنوات هى ٢١٥ درجة، وذلك عقب اجتياز المقابلة الشخصية، والحد الادنى للقبول بالتعليم الفندقى ٣ سنوات هى ٢١٠ درجة بعد اجتياز المقابلةالشخصية.

أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعى هى ٢٠٥ درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجارى هى ١٩٠ درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعى ١٨٠ درجة.

ويشار إلى أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 هم ١٣٣٧٩ طالب وطالبة .