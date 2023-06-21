الشناوي أهدر فرصة مزاملة رونالدو في النصر السعودي (فيديو)

أكد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن نادي النصر السعودي تفاوض معه لضمه مرتين الأولى في بداية الموسم والثانية في شهر يناير الماضي.

وقال محمد الشناوي عبر قناة أبوظبي الرياضية إنه تلقى العرض الأخير قبل لقاء الزمالك بـ 4 أيام في الدوري المصري.

وأوضح: «إدارة النصر كانت متعجلة في إتمام الصفقة لأن الفريق كان مرتبطا بمباراة ضد الاتحاد في كأس الملك يوم 26 يناير الماضي».

وأضاف: «أنا مرتبط بالأهلي ليس فقط بالعقود لكنني أحد أبنائه، ولن أرحل إلا من الباب الكبير بموافقة الإدارة».

عرض النصر السعودي والعروض الأخرى..



محمد الشناوي: القرار بيد الأهلي.. النصر حاول ولكن "مفيش نصيب" وأنا في بيتي



إذا خرجت فسأخرج عن طريق النادي الأهلي من الباب الكبير



الاحتراف الخارجي ما زال في البال



لن أرحل إلا إذا وافق الأهلي.. والنادي لن يقف ضد مصلحتي#Man_To_Man pic.twitter.com/d3yXiWNPu6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 20, 2023

وواصل: «الاحتراف فكرة طبيعية لأي لاعب، والأهلي يضم حراس مرمى كبار مثل على لطفي ومصطفى شوبير، لكن كما قلت الرحيل قرار تحدده الإدارة، ووفقا لمصلحة الفريق».

وأكد أنه لن ينسى فضل النادي الأهلي الذي صنع اسمه وشهرته ونجوميته، مردفا: «سبق أن فضلت العودة للأهلي على الانتقال للدوري البرتغالي في صيف 2016».

وأشار إلى أنه تلقى عرضا آخر من ويجان الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل في ظل حاجة الأهلي لخدماته.



وأهدر الأهلي المصري على حارسه محمد الشناوي فرصة مزاملة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وكان محمد الشناوي تلقى عرضا من جانب النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وهو نفس الميركاتو الذي انتقل فيه رونالدو إلى "العالمي" بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، رفض الأهلي التفريط في خدمات محمد الشناوي، خاصةً أنه الحارس الأساسي للمارد الأحمر وكان الجهاز الفني يعول عليه لمواصلة المنافسة على الألقاب، وأبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا الذي تمكن الأهلي بالفعل من اقتناصه للمرة الـ11 في تاريخه.