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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قرار مفاجئ من إدارة الهلال يصدم المحترفين

الهلال السعودي
الهلال السعودي

تستعد إدارة نادي الهلال السعودي لإعلان قرار رسمي بشأن محترفين الفريق، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل بداية معسكر الأزرق في النمسا.

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من المقرر أن يبدأ معسكر الهلال في النمسا يوم 2 يوليو وسيختتم المعسكر الإعدادي في 20 يوليو المقبل، وكان الزعيم قد أعلن تواجد 6 لاعبين اجانب في المعسكر من بينهم ماتيوس بيريرا.

الهلال يصدم الأجانب قبل معسكر النمسا

تفكر إدارة الهلال في الإعلان عن رحيل جميع اللاعبين المحترفين في الفريق بشكل نهائي، بعد التخلص من خدمات أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو في بداية الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن إدارة الزعيم قررت بشكل نهائي بقاء الثنائي البرازيلي ميشيل ديلجادو والبيروفي أندري كاريلو ضمن صفوفها للموسم المقبل، وهو ما يؤكد علىرفض النادي العروض البرازيليه المقدمه لميشيل.

كاريلو وميشيل

كما أغلق الهلال صفحة العروض المقدمة لأندري كاريلو والذي كان يمتلك عدد من العروض البيروفية والكولومبية، على أن يرحل اللاعب ماتيوس بيريرا بشكل نهائي عن الفريق بعدما تواجد في قائمة معسكر النمسا.

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خرج الهلال من الموسم الماضي ببطولة كأس خادم الحرمين فقط لا غير، وخسر بطولة دوري المحترفين كما خسر دوري أبطال آسيا في المواجهة النهائية أمام اوراوا ريد دايموند الياباني.

وفي سياق أخر، رفض النجم الألماني صاحب الأصول التركية الكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، العروض المقدمة له من أندية الهلال والنصر، وفضل الانتقال لنادي برشلونة الاسباني، بالرغم من قوة العرض السعودي مقارنة بما يعرضه البلوجرانا على اللاعب.

 

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