ارجانوفا تشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم لناشئين السباحة بالزعانف

أكدت الروسية انا ارجانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص " CMAS" أن تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف تنظيما رائعا ، وان ذلك سوف يتأكد يوميا مع المنافسات وسوف نتحدث كثيرا بعد ختام البطولة .



رئيس الاتحاد الدولي للغوص تشيد بمصر

وأضافت ارجانوفا نظمنا العديد من المنافسات في مصر ، ودائما مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي تكون النتائج جيدة جدا ، والتنظيم ممتاز هذا بالاضافة لحسن وكرم الضيافة المصري.



و قالت ارجانوفا :" لدينا الكثير من المشروعات لتنظيم منافسات أخرى هنا في مصر مستقبلا ، خلال العام القادم والأعوام التي تليه ".



واستطردت ارجوانا رئيس الاتحاد الدولي للغوص:" التقيت بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وتحدثنا عن تلك المشاريع ، وأولها تنظيم بطولة العالم العام القادم 2024 بمدينة شرم الشيخ ، وعن الاعداد لبطولة العالم 2026 .. وكانت مقابلة مرضية بالنسبة لي ".



وعن رأيها في مستوى لاعبي مصر و افضل الاتحادات نتائج في اللعبة قالت ارجانوفا : " المنافسات ستظهر من الأفضل , لدينا العديد من الاتحادات تحقق نتائج جيدة جدا ، ولكني لا استطيع تسمية اتحاد معين قبل انطلاق المنافسات التي ستظهر عمليا من الأفضل".



وعن التقدم الذي تحققه اللعبة عالميا أكدت رئيس الاتحاد الدولي للغوص أنها ترى تقدما فعليا لاتحادها من حيث عدد اللاعبين والدول أعضاء الاتحاد والدول التي سوف تنضم .



وقالت ارجانوفا:" كان أمر تغطية متطلبات الاتحادات واللعبة صعبا للغاية عقب جائحة كورونا ، فالجميع لديه مشكلات اقتصادية ، ولكن الآن الأمور تحسنت ، وها هي المنتخبات تحضر للمشاركة في البطولات ".



واختتمت آنا ارجانوفا حديثها بالتعبير عن سعادتها الشخصية وسعادة الاتحاد الدولي للغوص بتنظيم البطولات في مصر .

يذكر أن أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل افتتاح النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.

وحضر حفل الافتتاح انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وسامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.



وأكد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري، على ترحيبه بجميع الوفود المشاركة، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات، مؤكدا على دعم الدولة المصرية لانجاح البطولة.



وأضاف إن الاتحاد وفر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كل السبل من أجل نجاح البطولة على الصعيد التنظيمي وكذلك على المستوى الفني لتحقيق أكبر عدد من الميداليات .

وأشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالإفتتاح الذي أقيم اليوم للبطولة وحسن التنظيم ، معربا عن ترحيبه وترحيب مصر بكافة الدول المشاركة في البطولة ووفد الاتحاد الدولي.

