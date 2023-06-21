حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والتنسيق بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى الذى يليق بمدينة نجع حمادي.

جاء ذلك بحضور طلعت علي عبدالشافى وعماد الدين محمود نائبًا رئيس المركز والرائد محمود سامي رئيس وحدة مرافق نجع حمادي ورئيس قسم الإشغالات ومدير العلاقات العامة بالوحدة.

حيث أستهدفت حملة اليوم معظم شوارع المدينة وملاحقة الباعة الجائلين مغتصبى الطرق العامة الغير ملتزمين بتواجدهم بالسوق المؤقت بحديقة ١٥ مايو سوزان مبارك سابقًا.

متابعة ميدانية مستمرة لرفع جميع الإشغالات أولًا بأول

وأشار أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الإشغالات أولًا بأول لتحسين مستوى النظافة العامة والنظام بالمدينة خلال الفترتين، مشددًا على مسؤولى الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على رفع كل الإشغالات التى تعرقل سير الماره والمركبات وتعكر صفو الشارع النجعاى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة والإشغالات، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.