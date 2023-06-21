اليوم.. محاكمة الرئيس الغيني السابق موسي كامارا

بعد 13 عامًا من وقوع حادث الاستاد

قال محاميان في غينيا، إن محاكمة الرئيس الغيني السابق موسي داديس كامارا، بتهمة أرتكاب مذبحة 28 سبتمبر2009، استأنفت الجلسات اليوم الأربعاء، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع بسبب مقاطعة المحامين لأسباب مالية.

الرئيس الغيني السابق موسي داديس كامارا

رفض المحامون المرافعة عن القضية، لأنهم لن يتلقه رواتبهم أكثر من 8 أشهر، والمحاكمة بدأت في 28 سبتمبر 2022م، وعلقت منذ 29 مايو.



قالت مي أبو بكر أحد محامي الأطراف المدنية، إنها تواصلت مع المحاميين والسلطات للتسوية بوساطة غير محدودة من أصحاب النوايا الحسنة ومجلس النقابة.

وأضافت بكر، أن السلطات صرحت بقبول مبدأ بإمكان المحامين الأستفادة من المساعدات المالية التي يستحقها عملاؤهم، مضيفًا بأن المحامون كان وضحه بعدم قدرة موكلهم بتغطية التكاليف.

نفى القائد العسكري ورئيس الجمهورية السابق لغينيا موسى داديس كامارا، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن مذبحة استاد عام 2009 حيث وقف للمرة الأولى في مُحاكمة طال انتظارها، بعد ثلاثة عشر عامًا من الحادثة المروعة.

وفي 28 سبتمبر عام 2009، تجمع حاشد للمعارضة تحولت إلى مأساة في العاصمة الغينية. بينما تجمع حشد من المعارضين في ملعب كوناكري للتظاهر ضد الترشح لانتخابات رئاسة النقيب. موسى داديس كامارا، قامت قوات الأمن بقمع المسيرة بوحشية، وفقًا لرويترز.

تمديد ولاية رئيس غينيا الاستوائية بعد فوزه في الانتخابات

على مدى السنوات الـ 13 الماضية، عمل مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على التواصل مع السلطات الغينية للوفاء بوعدها بتحقيق العدالة في هذه القضية في تكامل إيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية. ليس للمحاكم القدرة أو الإرادة للحكم، بعبارة أخرى، حتى عندما تكون هناك قدرة، يجب أن تظل الإرادة حقيقية.

وفي هذا الصدد، أعلن كريم خان أن افتتاح المحاكمة، بشرط نجاحها، سيشكل نهاية الفحص التمهيدي الذي بدأ.

لم يتم الإبقاء على توصيف الجريمة ضد الإنسانية، ومع ذلك، فإن جرائم القانون العام المدرجة في الأمر بإقالة قضاة التحقيق تغطي الأحداث التي وقعت في ملعب كوناكري، والتي قُتل خلالها ما لا يقل عن 156 شخصًا، و 109 نساء ضحايا للاغتصاب وغيره من أشكال العنف، بينما تعرض مئات الأشخاص لأعمال التعذيب، بينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واندفعت في الملعب.

كان كامارا حاكم غينيا عندما قتل أكثر من 150 شخصًا خلال مسيرة مؤيدة للديمقراطية في 28 سبتمبر 2009، خلال تجمع عشرات الآلاف في ملعب في كوناكري للضغط عليه لعدم خوض الانتخابات الرئاسية في العام التالي.

ويُحاكم كامارا هو و11 آخرين بتهمة تدبير الحادثة ويواجهون سلسلة من التهم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتداء.

ونفى مساعد كامارا السابق أبو بكر صديقي دياكيت، وهو أيضًا من بين المتهمين، الاتهامات وقال للمحكمة في أكتوبر الماضي إن كامارا خطط وأمر بقمع عنيف للمتظاهرين.

ولكن كامارا أكد بأنه غير مذنب في جميع التهم وألقى باللوم في السابق على الجنود المخطئين في إراقة الدماء.

وقال في بيان متشائم اتهم فيه حلفاء سابقين بالتآمر ضده إن أحداث 28 سبتمبر كانت مؤامرة مدبرة بذكاء لإزاحته من السلطة.

ولم يخوض في التفاصيل حول كيفية تطور الأحداث.

تحكم غينيا الآن طغمة عسكرية أخرى استولت على السلطة في انقلاب العام الماضي، وأطاحت بالرئيس السابق ألفا كوندي