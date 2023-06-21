تحسين مستوى الخدمات  للمواطنين وسلامة المنشآت الحكومية ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماعاُ بأعضاء لجنة متابعة موقف سلامة المنشآت الحكومية ومشروعات الإسكان الاجتماعي وذلك تفعيلاً للكتاب الدوري المتضمن توصيات وتوجيهات اجتماع مجلس المحافظين بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحرص على سلامتهم.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام مستجدات موقف المعاينات والإجراءات المنفذة في هذا الشأن بكل مركز موجهًا بأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لسرعة تنفيذ الترميمات اللازمة وقرارات الإزالة إن وجدت لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمؤسسات والمصالح الحكومية وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعي.

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية ومديري الإدارات المعنية بدبوان عام المحافظة

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