أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق سومي، وبولتافا، وتشيركاسي في أوكرانيا.

ووفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار الطوارئ في منطقتي سومي وبولتافا في تمام الساعة 01:18، وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تشيركاسي في الساعة 01:31 (بتوقيت موسكو).

وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.

وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.