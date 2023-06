موسيقى الذكاء الاصطناعي ممنوعة من جوائز جرامي

6/21/2023 12:46:26 AM

يبدو أن Fake Drake لن يأخذ جائزة جرامي إلى المنزل. قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل، هارفي ماسون جونيور، هذا الأسبوع إنه على الرغم من أن المنظمة ستنظر في الموسيقى ذات الأصوات أو الأجهزة المحدودة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل الاعتراف بالجائزة، إلا أنها لن تكرم سوى الأغاني المكتوبة والمؤديها في الغالب من قبل إنسان.

قال ماسون في مقابلة مع موقع Grammy.com: "في هذه المرحلة، سنسمح بتقديم موسيقى ومحتوى الذكاء الاصطناعي، ولكن لن يُسمح لـ Grammys جرامي بالذهاب إلى المبدعين البشريين الذين ساهموا بشكل إبداعي في الفئات المناسبة، إذا كان هناك صوت AI يغني الأغنية أو أجهزة AI، فسننظر في الأمر. لكن في الفئة التي تعتمد على كتابة الأغاني، يجب أن تكون كتبها إنسان في الغالب. الشيء نفسه ينطبق على فئات الأداء - فقط المؤدي البشري يمكن اعتباره لجائزة جرامي. إذا قامت منظمة العفو الدولية بكتابة الأغاني أو إنشاء الموسيقى ، فهذا اعتبار مختلف. لكن الغرامي سيذهب إلى المبدعين من البشر في هذه المرحلة".

تشير تعليقات الرئيس التنفيذي إلى أن أغنية Drake / The Weeknd المزيفة Heart on My Sleeve، التي انتشرت في وقت سابق من هذا العام قبل أن يتم مسحها من منصات البث بسبب عمليات الإزالة بسبب حقوق الطبع والنشر، لن تكون مؤهلة. باع محتال آخر من إنتاج منظمة العفو الدولية مسارات فرانك أوشن المزيفة في أبريل مقابل 13000 دولار كندي (9722 دولارًا بالدولار الأمريكي)، بينما كانت Spotify منشغلة بإزالة عشرات الآلاف من الأغاني التي صنعتها منظمة العفو الدولية من مكتبتها.

من ناحية أخرى، فإنه يثير أسئلة حول فنانين مثل هولي هيرندون، التي استخدمت نسخة AI من صوتها لغلاف دوللي بارتون Jolene. (لا يوحي الأداء الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكن هل ستحدث حقيقة أنه صوتها فرقًا؟) أو، في هذا الصدد، هناك مسار البيتلز النهائي القادم الذي يقول بول مكارتني إنه سيستخدم الذكاء الاصطناعي لعزل تسجيل مشوه من صوت جون لينون. وهل ستكون تارين ساذرن، التي استخدمت (بشفافية أيضًا) الذكاء الاصطناعي للمشاركة في إنتاج ألبومها الأول لعام 2018، مؤهلة؟ لقد تواصلنا مع أكاديمية التسجيل للحصول على توضيح حول هذه الأمثلة وسنقوم بتحديث هذه المقالة إذا استجابت.

سواء كانت جوائز أم لا، اعترف ماسون بأن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يقلب صناعة الموسيقى. قال ماسون: "سيكون للذكاء الاصطناعي دور مطلق ولا لبس فيه في تشكيل مستقبل صناعتنا، لذا، علينا أن نبدأ التخطيط حول ذلك والتفكير فيما يعنيه ذلك بالنسبة لنا. كيف يمكننا التكيف مع ذلك؟ كيف نضع حواجز الحماية والمعايير؟ هناك الكثير من الأشياء التي يجب معالجتها حول الذكاء الاصطناعي من حيث صلته بصناعتنا".

أضاف الرئيس التنفيذي أن أكاديمية التسجيل عقدت مؤخرًا قمة "مع قادة الصناعة ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا ومنصات البث وأشخاص من مجتمع الفنانين" لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي. تحدثنا عن الموضوع وناقشنا كيف يمكن أن تكون أكاديمية التسجيل مفيدة: كيف يمكننا لعب دور ومستقبل الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.