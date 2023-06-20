القومي للأجور: "لم نستقبل طلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى"

أكدت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه شهريًا إلى 3 آلاف جنيه (97 دولارًا) بداية من يوليو المقبل قرار يشمل المؤسسات والمنشآت العامة كافة بالقطاع الخاص، موضحة أن المجلس لم يستقبل طلبات للاستثناء من هذا القرار وليس هناك سماح لأي استثناءات.

القومي للأجور

وأوضحت "نظير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كان لمرة واحدة عند صدور القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022، مؤكدة أن طلبات الاستثناءات غير مقبولة.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات محددة تتخذها وزارة القوى العاملة، والشكاوى التي وصلت للمجلس القومي للأجور لم تكن كبيرة جدًا وتم حل الإشكاليات سريعًا، ولا بد من وجود تعاون من قبل العامل مع الوزارة والمجلس.

القومي للأجور

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص:

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أى قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدًا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات كافة التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانًا لها في مواجهة التحديات كافة التي يمر بها العالم أجمع.

ومن ناحيتها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور، عددًا من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.