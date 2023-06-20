جهود عربية كبيرة لحث الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين

" العلكوك" يدفع بعدم قانونية الاحتلال أمام المحكمة الدولية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، أن هناك جهد عربي يبذل مع الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ، وأنه تم تناول هذا الملف مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال زيارته للجامعة العربية هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية العكلوك ،اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة.

و أكد السفير زكي، أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة هي صُلب اهتمامات وعمل الأمانة العامة ومجالسها الوزارية، وذلك من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

ومن جانبه، طالب السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية ، من الدول العربية اغتنام الفرصة وتقديم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية ، بتوصيف الاحتلال الإسرائيلي بأنه غير قانوني وأنه نظام فصل عنصري، واستعمار استيطاني، لافتا أن الموعد النهائي لتقديم المرافعات هو شهر واحد فقط .

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة عمل اللجنة الوزارية العربية وفق مهامها المكلفة بها من القمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية، قائلا: "إننا نرغب أن ننشئ آلية حوار وتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي تهدف لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ".

وأوضح، إنه تم الاتفاق بخلق آلية تنسيق تطوعية لتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة بالقدس بهدف تعزيز صمود المواطن المقدسي بوجه سياسة وممارسات الإحتلال.

وأوضح العكلوك أن اللقاء بحث طرق تأثير الجامعة العربية في القضية الفلسطينية عبر ثلاثة محاور "سياسي، وقانوني، وتنموي"، مؤكدا على ضرورة التنسيق لجعل تأثير الجامعة أكثر فعالية في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، خاصة من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقضية المركزية الأولى، بالإضافة إلى آليات عمل اللجنة الوزارية برئاسة "السعودية" والتي تركز على توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد.

وقال العكلوك، إنه تم الإتفاق مع الأمين العام المساعد، على إتاحة منبر جامعة الدول العربية لأصدقاء فلسطين من أجل الحديث عبر الجامعة العربية عن التقارير المتعلقة بفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة .

و تناول اللقاء خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية فلابد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف قوانين الإجرام التي تسنها هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية .