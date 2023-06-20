بيبي ريكسا تطمئن جمهورها بعد الاعتداء عليها بهاتف محمول

تعرضت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، لإصابة قوية في عينها اليسرى وجرح في حاجبها، وذلك بعد تلقيها ضربة قوية في وجهها، من قبل أحد المشاركين في حفلها الأخير، خلال وقوفها على المسرح للغناء وذلك في مدينة نيويورك، وعلى الفور تم إنهاء الحفل عقب إصابتها ونقلها إلى المستشفى.

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لحظة إصابة المطربة بيبي ريسكا

تفاصيل إصابة بيبي ريسكا خلال حلفها الأخير:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، أثناء غنائها على المسرح وسط حضور جماهيري حاشد، ومن دون مقدمات تفاجأت بقيام أحد الجماهير بإلقاء هاتف المحمول على المطربة العالمية، على وجهها، وهو الأمر الذي جعلها غير قادرة على الحركة وسقطت على ركبتيها، وتم إيقاف الحفل فورًا ونقلها إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة بيبي ريسكا خلال حلفها الأخير

القبض على صاحب واقعة إلقاء هاتف محمول على بيبي ريسكا:

كانت الشرطة قد ألقت القبض على صاحب واقعة إلقاء هاتف المحمول على المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، في حفلها الأخير، إذ تم اتهامه بأنه اعتداء مقصود من أحد المعجبين على الفنانة، مؤكدة أن صاحب واقعة إلقاء هاتف محمول على بيبي ريكسا وهو أحد الحضوربالحفل ويبلغ من العمر 27 عامًا، قد وجهت إليه تهمة الاعتداء، بعد إلقاء هاتف محمول على المغنية الأمريكية بيبي ريكسا.

القبض على صاحب واقعة إلقاء هاتف محمول على بيبي ريسكا

تعليق صاحب واقعة إلقاء هاتف محمول على بيبي ريسكا فى حفلها الأخير:

وعلق صاحب واقعة إلقاء هاتف محمول على المطربة الأمريكية بيبي ريكسا، عقب القبض عليه قائلًا: “أعتقد أن الأمر مضحك”.

تعليق صاحب واقعة إلقاء هاتف محمول على بيبي ريسكا

أحدث ظهور للمطربة الأمريكية بعد الإصابة في حفلها الأخير:

ونشرت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ ظهرت كدمات حول عينها اليسرى وجرح في حاجبها وعلقت على الصور قائلة: “أنا بخير”، كما كشفت والدة المغنية الأمريكية، إن الإصابة تسببت في تلقيها العلاج، إذ احتاجت إلى ثلاث غرز في الحاجب، بسبب الضربة القوية.



