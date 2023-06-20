ابنة شقيقة سميرة توفيق تكشف حقيقة وفاتها

نفت لينا رضوان، ابنة شقيقة المطربة اللبنانية سميرة توفيق، شائعة وفاة الأخيرة بعد تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل أحدث ظهور لسميرة توفيق بعد خضوعها لعملية جراحية

حقيقة وفاة المطربة اللبنانية سميرة توفيق

ابنة شقيقة سميرة توفيق تكذب خبر وفاتها

وهاجمت لينا رضوان، ابنة شقيقة المطربة سميرة توفيق، إحدي الصحف الإخبارية، بعد أن نشرت خبرًا تتحدث فيه عن وفاة الفنانة، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها عن رحيلها.

ابنة شقيقة سميرة توفيق بسبب نشر خبر وفاتها

لينا رضوان تكشف الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق

وكتب لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق، رسالة لمحبي المطربة اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قائلة: صباحكم يا حباب صحة سميرة توفيق ... ليه طيب اتأكدوا قبل ماتنشروا خبر عار عن الصحة، سميرة توفيق مقيمة في دولة الأمارات العربية المتحدة مقيمة في أبو ظبي في فيلتها الرائعة المهداة لها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إم الأمارات حفظها الله ورعاها ، و برعاية دولة الأمارات الحبيبة واهتمام من قبل أم الأمارات بصحتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رعاها الله وحفظها وحفظ لها ولنا كل من في دنياها.

لينا راضون تكشف عن الحالة الصحية للفنانة سميرة توفيق

وأضافت لينا رضوان: سميرة توفيق تتلقى جميع علاجاتها الدورية في مشفى كليفلاند أبوظبي، أكرمها الله بكرم شيوخ الأمارات جميعا،والاهتمام الكبير من مكتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد حفظه الله ورعاه، سميرة توفيق حية ترزق وهذا الموقع ليس بالمرة الأولى ينشر خبر موتها اسألونا وتأكدوا ، ليه لمصلحة من؟ أو أنكم تتبعون النشر دون التأكد فقط للنشر تحت بند السؤال؟ والله لم تنكر بيوم حبها وانتمائها وفضل الأردن عليها أحبوها في حياتها قبل نشر واستعجال موتها ، أحبوها كما هي تحبكم.

سميرة توفيق

وطمأنت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق، محبي الفنانة اللبانية، قائلًا: ترقبوا رسالة صوتية اليوم لسميرة توفيق للإعلامي أندرية داغر بأذن الله ، تسلم وتحيي على محبيها في لبنان وجميع أنحاء الوطن العربي والخليجي.