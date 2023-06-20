الأهلي يواصل إستعدادته لمواجهة حرس الحدود بمشاركة الدوليين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ١٦ في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبد العزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم.

الأهلي يواصل إستقبال طلبات عضوية فرع التجمع الخامس

على جانب آخر واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل وعضوية محمد الغزاوي، عضوي مجلس إدارة النادي، استقبال دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية فرع النادي بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي.

وعقدت اللجنة اجتماعاتها بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، وأجرت مقابلات شخصية مع الراغبين في الحصول على العضوية والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة بالفرع بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضوية فرع القاهرة الجديدة، للاستفادة من قيمة العضوية الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ويشهد فرع القاهرة الجديدة تنوعًا على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏.

كما يضم فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، مع مراعاة استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وكافة المنشآت.

تعرف على مجموعة الأهلي في مونديال أندية السلة

تستضيف دولة سنغافورة منافسات كأس العالم للأندية لكرة السلة خلال شهر سبتمبر المقبل بمشاركة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي والذي تواجد في المجموعة الأولى ضمن منافسات مونديال العالم على هامش فعاليات القرعة التي أجريت اليوم الثلاثاء.

وأسفرت فعاليبات القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة فرق إجنيت الأمريكي وفريق سيسي فرانكا البرازيلي، وضمت المجموعة الثانية فريق المنامة البحريني وجولدن بولز الصين وبون الألماني.