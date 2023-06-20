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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الاتحاد يفاجئ ثنائي الفريق قبل الموسم الجديد

الاتحاد
الاتحاد

استقر الجهاز الاداري في نادي الاتحاد السعودي على بقاء ثنائي الفريق في الموسم المقبل، بعد نقاش بين الجمهور وانقسام بين اعضاء مجلس الادارة.

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الاتحاد يستقر على بقاء ثنائي الفريق

واستقر الجهاز الفني والاداري لنادي الاتحاد على بقاء الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي مع النمور في الموسم المقبل، وذلك بعدما استقبل الحارس عدة عروض من اندية الدوري البرازيلي للعودة لأرض السامبا من جديد في الفترة المقبلة.

تلقى الاتحاد عرضين من أندية كروزيرو وفريق أخر لم يتم الكشف عن اسمة للتعاقد مع جروهي صاحب الـ 36 عام، لكن قررت إدارة النمور بقاء مارسيلو حتى التعاقد مع حارس جديد.

في حين قررت إدارة نادي الاتحاد بقاء المهاجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله على رأس الخط الهجومي بجوار كريم بنزيما ورومارينيو وعبد الرحمن العبود وإيجور كورنادو.

ينتهي عقد عبد الرزاق حمدالله مع النمور في 30 يونيو لعام 2025، وقرر نونو سانتو بقاء صاحب الـ 32 عام في الجانب الهجومي، خاصة وأن اللاعب كان هداف دوري روشن في الموسم الماضي 2022- 2023.

موقف أحمد حجازي مع الاتحاد

انقسم الجهاز الاداي في نادي الاتحاد حول مستقبل المدافع المصري مع النمور في الموسم المقبل، وذلك بسبب إصابة الفرعون بالرباط الصليبي في مواجهة الفيحاء الحاسمة بدوري روشن عن الموسم المنقضي.

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انقسام في الاتحاد حول مستقبل أحمد حجازي مع الفريق

يريد نونو سانتو وجمهو الاتحاد بقاء أحمد حجازي ضمن صفوف العميد في الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يتميز بالقياديه داخل أرض الملعب، وبه من صفات المدافع الهداف والصلب والتي تسمح ببقاءه في الملاعب لفترة طويلة.

على الجانب الأخر يرفض البعض من جمهور الاتحاد وبعض أعضاء مجلس الادارة بقاء اللاعب، بسبب تعدد إصاباته في مسيرته الكروية، وتعرضه للرباط السلبي للمرة الثالثة في مسيرته.

 

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