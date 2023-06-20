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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشيلسي يتعاقد مع الفرنسي " نكونو"

نكونو
نكونو

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي الكروي اليوم الثلاثاء مع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو من لايبزيج الألماني.

كان تشيلسي قد توصل إلى اتفاق مع نكونكو "25 عاما" في ديسمبر الماضي، وأعلن النادي اليوم عن إتمام الصفقة التي تردد أن قيمتها تبلغ 63 مليون جنيه إسترليني (80.45 مليون دولار).

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وسجل نكونكو 23 هدفا خلال 36 مباراة مع لايبزيج خلال الموسم الماضي، وقد أصبح أول صفقة كبيرة لتشيلسي منذ الإعلان عن تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مديرا فنيا للفريق.

وقال نكونكو في تصريحات صحفية :أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي،تم بذل مجهود كبير من أجل ضمي للنادي وأتطلع إلى لقاء مدربي وزملائي الجدد وأن أظهر لجماهير تشيلسي ما يمكنني تقديمه على الملعب.

وأضاف نكونكو :بعد أن لعبت في الدوري الفرنسي والبوندسليجا، أريد الآن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس للغاية لهذا التحدي وسأكون فخورا بارتداء قميص تشيلسي.

واختتم نكونكو مشواره في ألمانيا بالتسجيل للايبزيج في شباك آينتراخت فرانكفورت، حيث ساعده في التتويج بلقب كأس ألمانيا في وقت سابق من يونيو الجاري.

ويأتي انضمام نكونكو إلى تشيلسي بعد أن شهد الموسم الماضي أقل سجل تهديفي للفريق في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي بمسماه الحالي، وواحد من أقل سجلاته التهديفية في تاريخ المسابقة، حيث سجل الفريق 38 هدفا وهو أسوأ رقم له منذ عام 1924 .

كان نكونكو، الذي سجل مشاركته الأولى مع المنتخب الفرنسي في نوفمبر الماضي، قد غاب عن المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال المعسكر الإعدادي قبل البطولة.

كان ذلك ضمن سلسلة معاناة نكونكو من الإصابات خلال موسم شهد مشاركته في 25 مباراة فقط في الدوري الألماني.

وكان تسجيل نكونكو 16 هدفا كافيا ليقتسم مع نيكلاس فولكروج لاعب فيردر بريمن صدارة قائمة هدافي البوندسليجا في الموسم الماضي.

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