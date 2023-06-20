العشرين جنيه الجديدة.. تساعد المكفوفين وصديقة للبيئة

طرح البنك المركزي المصري عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، حيث تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت، وذلك بالتوازي مع الإصدارات السابقة من ذات الفئة.

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وانتشرت صورة العملة الجديدة فئة العشرين جنيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع منذ الصباح الباكر، وكان قد تم طرح فئة العشرة جنيهات المصنوعة من البوليمر أيضا منذ عدة أشهر.

العشرين جنيه الجديدة

جاءت هذه الخطوة حرصا من الحكومة على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري.

مميزات العشرين الجديدة

- أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

- يساعد طرح العملة الجديدة على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق.

تتوافق العملات الجديدة مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

-تأتي عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة بتصميم عصري مبتكر، حيث تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، من خلال الطباعة البارزة الملمس على وجه العملة لمسجد محمد علي.

-يتضمن ظهر العملة تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقى الحاضر.

مميزات النقود المصنوعة من البوليمر

-تتمتع بالمرونة والقوة

- أقل سمكًا من النقود الورقية العادية

-عمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن

- مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة

- صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير

- صعوبة التزييف والتزوير

ويشدد البنك المركزي المصري على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة العشرين جنيهًا المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العشرين جنيهًا الجديدة المصنوعة من البوليمر، ويمكن للمواطنين الحصول على العشرين جنيهًا الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرع.