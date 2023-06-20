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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

قوس قزح الـ 20 جنيه البلاستيكية له وظيفة و"المركزي" لا يقصد الاستفزاز

الـ 20 جنيه البلاستيكية
الـ 20 جنيه البلاستيكية

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن العملات البلاستيكية من أفضل تقنيات الأموال الورقية التي لجأت لها العديد من الدول حول العالم، مشيرًا إلى أن نحو 50 دولة تستخدم العملة البلاستيكية المصنوعة من البوليمر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتوقع توفر عملة الـ 20 جنيهًا البلاستيكية في ماكينات الصراف الآلي والبنوك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

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علامة تأمين


وأكد أن العملة البوليمر تكون مكلفة في البداية، ولكن استخدامها وعمرها الافتراضي ضعفين ونصف الضعف لعمر العملة الورقية التي يتم الكتابة عليها وتمزيقها.


وحول وجود ألوان علم الرينبو الداعم للمثلية الجنسية على الـ 20 جنيها البلاستيكية المقرر طرحها قبل العيد، أكد أبو الفتوح، أنها من علامات التأمين الحديثة التي يتم استخدامها في عدة دول .
ولفت إلى أن ما يظهر على العملة هو تأثير طيف قوس قزح متعدد الألوان، والتي لا تظهر على الـ 20 جنيها البلاستيكية إلا عند ميلها نحو مصدر الضوء.
وشدد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، على أنه من غير المعقول أن يستفز البنك المركزي مشاعر الناس بوضع ألوان تخالف معتقدات المصريين على عملة جديدة يتم طباعتها.

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