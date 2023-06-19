اتهامات تلاحق الـ 20 جنيه الجديدة بالترويج لـ"مجتمع الميم" .. ألوان الطيف بريئة

أثارت الـ 20 جنيه الجديدة حالة من الجدل، بعد إعلان البنك المركزي أثناء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى، طرح الكميات التي تمت طباعتها من العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، مما جعلها تتصدر محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

الـ 20 جنيها الجديدة تشعل أزمة بين المواطنين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة، والذي يترقبها المواطنين بالتزامن مع حلول عيد الاضحي، ولكن تفاجئ مستخدمو السوشيال ميديا بألوان العلامة المائية والتي تتشابه كثيرًا مع علم مجتمع الميم، والأمر الذي تسبب في صدمة وحيرةن وانتشرت حالة من الغضب خاصة مع مجتمع يرفض هذا الفعل بشكل نهائي.

الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة

وسرعان ما انقسم رواد السوشيال ميديا بين المؤيد والمعارض، وسادت الفوضي بين مستخدمو تويتر، قال آحد المتابعين :" هو الجامع الى فى الصوره متلون بقوس قزح ولا انا غلطانه"، وتابع آخر :" فلسفة التصميم رايحة في داهية...العناصر الموجودة ملهاش أي علاقة ببعض زي ما بتجيب استيكر و تلزق رسمه جنب رسمه...ايه علاقة الهرم بالعجلات الحربية وليه العجلة الحربية في مواجهة مع صورة الحاكم .... ده مش ممكن يكون تصميم مصري إحنا عندنا مدرسة عريقة في تصميم العملة....ده اكيد تصميم انجليزي".

وأضاف آخر على تويتر :" يارب يطلع قوس قزح ابو سبع ألوان مش ابو سته عشان احنا مش ناقصين جله فوق جلتنا".

الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة

مستخدمو مواقع التواصل يدافعون عن ألوان الطيف

بينما دافع رواد السوشيال ميديا على التصميم الجديد، كما قالوا أن ألوان الطيف هي من صنع الخالق وظاهرة كونية جميلة، ولا يوجد اي علاقة بينها وبين "مجتمع الميم"، وتصدر هشتاج

الـ 20 جنيه الجديدة.

قال أحد الرواد :" اللوان اللي علي المسجد بيرمز لألوان الطيف وهي معجزة علمية من خلق الله بسببها بقا عندنا علوم كتير جدا ونظريات اكتر وكل ده نتج من الشمس وقطره مياه، بقا عندنا كل الألوان اللي بنستخدمها ده غير الكم الهائل من نظريات الضوء ونظريات الفيزياء".

الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة

وتابع حديثة :" بلاش تشوية في خلق الله بمعتقدات مستحدثة كلها كفر بالله وتغير للفطرة والجمال الرباني، ياريت زي ما اللي استحدثوا التشوية قدروا يقنعونا أنه غير كرا نتعايش مع فكرة أن دي ألوان الطيف، وخلق الله موجودة من قبل كدا، ده مش علم لاي كيان ده رمز لخلق الله وأساس العلوم".

البنك المركزي: ليس علم مجتمع الميم

في هذا الأطار دافع البنك المركز المصري عن استخدامه لألوان الطيف في الـ 20 جنيه الجديدة البنك المركزى المصري، قائلًا إن الألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات البلاستيكية ليست جزء من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة.

وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الألوان عبارة عن علامة مائية حديثة متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة.