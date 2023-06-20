كواليس فشل انتقال عمر السومة لـ الزمالك.. "الأموال تتحدث"

شهدت الساعات الماضية دخول الزمالك في مفاوضات جادة مع نجم الكرة السورية عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال البطولة العربية والدوري في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن إدارة الزمالك تواصلت مع نظيرتها أهلي جدة من أجل الحصول على خدمات السومة خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت الصحيفة السعودية أن إدارة قلعة الكؤوس تلقت عرض أخر من قبل العربي القطري للحصول على خدمات النجم السوري لكنه شراء نهائي وليس إعارة، بعدما انتهت إعارة اللاعب مع نهاية الموسم الماضي.

وشددت "الشرق الأوسط" أن العربي عرضت مليون ونصف دولار للحصول على خدمات السومة من أجل انتقال اللاعب نهائيًا للفريق القطري، لكن الإدارة السعودية طالبت الحصول على 2 مليون ونصف دولار من أجل التخلي عن اللاعب.

كواليس تعثر انتقال عمر السومة لـ الزمالك

عمر السومة

تلقت إدارة الزمالك صدمة كبيرة حول الراتب الذي طلبه الدولي السوري عمر السومة من أجل الانتقال للفارس الأبيض خلال الموسم الجديد.

وأكدت مصادر مقربة من عمر السومة أن اللاعب يتقاضى أكثر من 3 مليون دولار أي ما يتخطى الـ 120 مليون جنيه مصري من أهلي جدة.

وأوضحت أن اللاعب لن يقوم بتخفيض قيمة راتبه سواء انتقل للعربي القطري أو الزمالك، مما جعل مسؤولي الفارس الأبيض يتعرضون لصدمة كبيرة، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال الفترة الحالية.

ويبحث مجلس إدارة الزمالك عن التعاقد مع صفقة سوبر خلال الفترة المقبلة لتهدئة جماهير الفريق، بعد خروج القلعة البيضاء من البطولات التي شارك بها، بجانب صعوبة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

بن شرقي والزمالك

في سياق متصل، تواصلت اللجنة الفنية بنادي الزمالك بقيادة الثنائي أحمد حسام ميدو وأمير مرتضي منصور مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق السابق، من أجل عودته للفريق مرة أخري، في ظل الأنباء المنتشرة حول نية فريقه الجزيرة الإماراتي في رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن بن شرقي وعد اللجنة الفنية بالزمالك بإنه في حالة فسخ تعاقده مع الجزيرة فإنه سيدرس العودة مرة أخري للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.