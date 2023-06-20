رئيس «شباب النواب»: الرياضة تشهد اهتمام القيادة السياسية ويجب استغلال الفرصة

قال د. محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي ملف الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق، وهو ما يتطلب من الجميع سواء أعضاء مجلس النواب وأعضاء المنظومة استغلال تلك الفرصة للنهوض بالرياضة.

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وقال رئيس لجنة الشباب، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب اليوم لبحث مشاكل الأندية الشعبية، إن هناك العديد من الأندية الجماهيرية التي أصبحت في طي النسيان وأصبحت صفحات من التاريخ، وهو ما يتطلب مساندة الأندية الجماهيرية الحالية حتي لا تصاب بذلك الاندثار.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم، لمساعدة الأندية الشعبية جاء بناءً علي توصية من عدد من النواب من مختلف المحافظات، لافتا إلى أن دور اللجنة التصدي للمشكلات التي تواجه الأندية والعمل علي حلها بالتعاون مع الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، ان اللجنة ستقعد اجتماع في وقت لاحق متعلق بشكاوى الأندية من دوري المحترفين ، وذلك بحضور ممثلي اتحاد الكرة، وذلك بعدما طرح عدد من ممثلي الأندية مشكلة دوري المحترفين خلال الاجتماع.

يذكر ان رئيس لجنة الشباب أوصي خلال اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وممثلي الاندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي انقاذ تلك الأندية.

وشهد اجتماع الأسبوع الماضي تأكيد النائبة ميرال الهريدي، أن مسألة دعم نادي الإسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي، خاصة انه يمثل الحياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الإدارات السابقة التي تسببت في وصول النادي إالى تلك الحالة التي يعاني منها حاليا.