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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ كفر الشيخ: توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع طن لحوم على
توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصل طن من لحوم صكوك الإطعام ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف.

 

وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

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