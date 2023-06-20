محافظ كفر الشيخ: توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصل طن من لحوم صكوك الإطعام ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف.

وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.