أحمد سعد يخرج عن صمته ويرد على مشبهيه بمحمد رمضان

قارن الجمهور الفنان أحمد سعد بالفنان محمد رمضان، بسبب الكليبات التي يظهرون فيها بإستايلات جريئة غير معتاده، ورد أحمد سعد على هذا التعليق أثناء استضفاته في برنامج "كاربول كايروكي بالعربي" والذي يقدمه المذيع هشام الهويش.

أحمد سعد ومحمد رمضان

رد أحمد سعد على تشبيهه بمحمد رمضان: هو عارف إنه مؤدي

ورد أحمد سعد على تشبيهه بمحمد رمضان قائلًا: " مع احترامي الشديد ليه بس هو عارف إن هو مؤدي مش مغني والناس عارفة برده إني مغني موسيقى عربية ومغني تراث يعني".

وأضاف: "بس مش شرط عشان إنت مغني وصوتك حلو إنك متعملش حاجة جديدة، ليه متعملش حاجات شباب وتلبس زي الناس العالميين، الفيديو كليبات اللي خلت الناس يدمجوا بيني وبينه .. فعشان كليب وسع وسع أنا كنت صابغ شعري أبيض ولابس سلاسل وكده فالناس قالت هما شبه بعض".‏

أحمد سعد ومحمد رمضان

يذكر أن أحمد سعد يستعد لطرح أحدث كليباته "الفلوس"، والذي يقدم من خلاله رقصة جديدة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ "لوك" مميز ويقود دراجة نارية.

أحمد سعد

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

زوجة أحمد سعد وهبة مجدي

أحمد سعد ينتظر مفاجئة وزوجته علياء تفضح السر

كشفت زوجة الفنان أحمد سعد عن حملها الثاني بطريقة غير مباشرة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، خاصة بعد انتشار عدد من الشائعات حول انفصالهما في الفترة الأخيرة.

وشاركت علياء بسيوني، مصممة الأزياء، وزوجة الفنان أحمد سعد عددًا من الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام برفقة الفنانة هبة مجدي، وشذى حسون، وقد ظهرت عليها ملامح الحمل.

أحمد سعد

وفي وقت سابق، أثار خبر انفصال الفنان أحمد سعد، عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعدما كتبت رسالة غامضة، قالت فيها إنها لا تستطيع تغيير شريكها للأفضل، فجاءت شكوك الجمهور حول وجود خلاف بينها وبين سعد أدى إلى طلاقهما.