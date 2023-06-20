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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

خلال اجتماع صناعة النواب

شريف الجبلي: حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي علي السلبيات

شريف الجبلي رئيس
شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية

أكد شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي علي السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن قانون الصناعة الموحد.

 

أضاف رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه يجب أن يكون المكون المصرى أكثر من ٧٠٪؜ في الصناعة هذا الى جانب ضرورة تعميق الصناعة المحلية فهناك دول غزت افريقيا ولم نعد قادرين علي منافستها موضحا ضرورة الاستماع لآراء المستثمرين في مصر.

 

واوضح الجبلي أنه لا يوجد قناة اتصال بين المستثمر والحكومة وتضع خطة وتتابع ويتم تنفيذها علي أرض الواقع موضحا أنه ينبغي ان يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضي الي زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة في مصر.

 

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة ، نسعي لتشريع قانون لا يوجد به اي عوار او أزمات تواجه المستثمر في المستقبل، طالبا من كافة المستثمرين بتقديم مسودات حول تصورهم للقانون بما يتماشي مع الدولة وإمكانيتها.

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