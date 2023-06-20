أسعار الذهب اليوم في مصر.. مفاجأة سارة للراغبين في شراء المعدن الأصفر

يبحث السعوديون على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بعدما تراجع خلال الساعات الماضية؛ مما يزيد فرص الشراء بعد موجات متتالية من صعود أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعًا مقارنة بمستواه أمس الإثنين، حيث انخفض في منتصف التعاملات نحو 15 جنيهًا في سعر الجرام الواحد، علاوة على تسجيله هبوطًا كبيرًا بحوالي 60 جنيهًا للجرام خلال تعاملات أمس الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

ويشار إلى أن أسعار الذهب في مصر، ويتم إضافة عليها المصنعية والدمغة والضريبة، وتختلف من مكان لآخر بمتوسط أسعار من 60 إلى 150 جنيهًا بحسب نوع المشغولات وغرامها والشركة المنتجة لها.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1867 جنيهّا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر، وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17440 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا:

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، فإن سعر الذهب عالميًا سجل نحو 1952 دولارًا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 1.9 دولار بنسبة 0.10%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر:

وسجل عيار 24 نحو 62.79 دولار أمريكي، كما سجل عيار 21 حوالي 54.94 دولار أمريكي، كذلك سجل عيار 18 نحو 47.09 دولار أمريكي.