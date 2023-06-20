تراجع أسعار النفط مع خفض الصين معدلات الفائدة الرئيسية

هبطت أسعار النفط العالمية خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد خفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، مما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 5 سنتات ليصل إلى مستوى سعر 76.04 دولار للبرميل ،وانخفضت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو بواقع 99 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى مستوى سعر 70.79 دولار. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ونزل كذلك عقد الخام الأميركي تسليم أغسطس ، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وخفضت الصين في وقت سابق اليوم، اثنين من معدلات الإقراض المعيارية- سعر الفائدة الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام- بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما.

وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50% من المشاركين في استطلاع خفضا قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات، بحسب الاسواق العربية.

وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.

اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد-19.

أسعار النفط

وقالت (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء "الشك حيال إجراءات التحفيز الصينية أثر على المعنويات".

وعلى صعيد الإمدادات، سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية.

ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.

وخفض جي.بي مورغان متوسط تقديره لسعر خام برنت إلى 81 دولارا للبرميل هذا العام من 90 في توقعات سابقة.

وقال محللو البنك إن تخفيضات "أوبك+" ليست كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين حتى لو مُدّدت حتى 2024.