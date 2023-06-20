الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

كنيسة مارجرجس والأنبا إبرام تستكمل فعاليات نهضة "صوم الرسل"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستكمل كنيسة  الشهيد مارجرجس والأنبا إبرام التابعة للأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، فعاليات القداس الإلهي بمناسبة صوم الرسل، بمقرها في منطقة مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

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كنيسة الأنبا أنطونيوس تنظم لقاءً روحيًا السبت المقبل

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يترأس اللقاء خورس الشمامسة والآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل طقس التسبحة وتلاوة آيات من الكتاب المقدس على مذبح مارجرجس، وتقيم القداس الثاني وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل على مذبح الأنبا إبرام.

 ختام فترة الخماسين المقدسة

يعد صوم الرسل أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها  تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده  للسماء بعد حواره الأخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

شهدت الكنائس تتابع المناسبات من أبرزهم احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة  مر خلالها في ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية.

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