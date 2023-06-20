كنيسة الأنبا أنطونيوس تنظم لقاءً روحيًا السبت المقبل

تنظم كنيسة الأنبا أنطونيوس التابعة للأقباط الأرثوذكس، السبت المقبل، طقوس العشية والتسبحة الاسبوعية بمقرها في مدينة نصر بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يستهل اللقاء بإقامة طقس التسبحة وتلاوة ايات من الكتاب المقدس تستمر حتى إقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يتزامن نهضة هذا العام مع فترة صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة.

عادة ما تأتي احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبعها الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس أجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر مر خلالها في ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية.