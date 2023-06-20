وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا تخطط لاستهداف القرم بصواريخ هيمارس وستورم شادو

أعلن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، أن القوات الأوكرانية شنت منذ 4 يونيو، 263 هجومًا على مواقع القوات المسلحة الروسية على محاور "يوجنو دونيتسك وزابورجيا ودونيتسك"، وتم صدها جميعًا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك".

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وقال "شويجو" إنه بفضل الأفعال الكفؤة والنزيهة لوحداتنا، تم صدهم جميعًا، ولم يحقق العدو أهدافه، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لضرب الأراضي الروسية بصواريخ هيمارس وصواريخ كروز ستورم شادو، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

استخدام صواريخ ستورم شادو وهيمارس يعني المُشاركة المباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع

وأضاف أن استخدام صواريخ ستورم شادو وهيمارس خارج منطقة العمليات الخاصة سيعني المُشاركة المباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع، وسيستلزم ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

تواصل القوات الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محور جنوب دونيتسك وزابورجيا ودونيتسك

وتابع وزير الدفاع الروسي، قائلا: "تواصل القوات الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محور جنوب دونيتسك وزابورجيا ودونيتسك، ويستخدم نظام كييف عددًا كبيرًا من الأسلحة الغربية وتشكيلات النخبة، التي تم تدريب أفرادها من قبل متخصصين في الناتو، وشنت القوات المسلحة الأوكرانية 263 هجومًا على مواقع للقوات الروسية".