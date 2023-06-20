أوكرانيا تُعلن وفاة وإصابة أكثر من 1500 طفل منذ بدء العدوان الروسي

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، يومًا جديدًا من الاقتتال والتصعيد، فيما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، وفاة 490 طفلًا وإصابة 1027 آخرين، منذ بدء الحرب في شهر فبراير من العام الماضي.



وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم الموافق 20 يونيو، تضرر أكثر من 1517 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 490 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1517 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ465 حالة، وتليها خاركييف بـ284 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 113 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

هجوم جوي مكثف

وفي آخر التطورات الميدانية، شنت روسيا هجوما جويا واسعا طوال الليل، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، على أوكرانيا استهدف العاصمة ومدنا من الشرق إلى الغرب. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف على "تليغرام" إن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف. وأضاف "هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة".

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأفادت التقارير الأولية بعدم وقوع إصابات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على "تليغرام" إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى زابوريجيا. وقالت القيادة العسكرية العليا إن روسيا أطلقت سبعة صواريخ في الهجوم على زابوريجيا، وفق تقارير أولية.

بالمقابل، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سلطات بالمنطقة عينتها موسكو أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم بلدة نوفا كاخوفكا، التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بطائرات مسيرة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

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