أسباب تراجع أسعار الذهب وتوقعات الفترة القادمة

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بعد فترة ثبات استمرت لأسابيع عند مستوى 2300 جنيه لسعر الجرام عيار 21، بينما سجل اليوم حسب أخر تحديث وفقًا لمنصة آي صاغة 2165 جنيهًا للجرام عيار 21.

ويتساءل الكثيرون عن أسباب انخفاض أسعار الذهب وهل تشهد الفترة القادمة مزيد من التراجع في أسعار الذهب أم لا؟ وهو ما سيوضحه لنا هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في سياق هذا التقرير.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن من أسباب هبوط أسعار الذهب محليًا هو نتيجة لانخفاض سعر الذهب عالميًا، إضافة إلى قلة الطلب وزيادة المعروض، مما ساهم في انخفاض السعر المحلي للذهب.

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن الوقت والسعر الحاليين يعتبران مثاليان للشراء وأنصح أي فرد يريد شراء ذهب في تلك الفترة أن يأخذ قرار الشراء، متوقعًا أن يوالي الانخفاض في حالة انخفاض سعره عالميًا.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على أن السعر الحالي للذهب يعتبر أدنى حد من الممكن أن يصل إليه الذهب، موجهًا عدة نصائح لمن يمتلك مشغولات ذهبية ويريد بيعها، أهمها عدم البيع خلال تلك الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى واحتياج المال.

وأشار هاني ميلاد إلى أن الذهب استثمار طويل المدى وهذا معناه أن من يريد أن يحفظ قيمة مدخراته المالية يقوم بشراء الذهب لأنه على مدار السنين فانه يحقق مكاسب مضمونة تكاد تكون 100%.

هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية

تحليل جولد بيليون

ووفقًا لتحليل جولد بيليون فإن هناك عدة عوامل ساعدت أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.

كما أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في استقرار أسواق الذهب وتراجع الأسعار كان استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى الآن في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وعدم تخفيضه من جديد وهو ما ساهم في استقرار السوق بشكل كبير ودفع أسعار الذهب إلى التراجع.

فيما أكد تقرير جولد بيليون أنه في الوقت الحالي اقترب التسعير المحلي من التسعير العالمي بشكل كبير بعد أن تخلصت أسواق الذهب من التسعير المبالغ فيه خلال الفترة الماضية والذي وصل بسعر الجرام إلى أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام في الوقت الذي كانت الأسعار في السوق العالمية تنخفض تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر تداولًا 2474 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا جديدًا ليصل إلى 2165 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 وهو الأقل تداولًا عند مستوى 1856 جنيهات.