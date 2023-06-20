الذهب يزداد بريقًا مع انخفاض الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو، وذلك مع تراجع الدولار لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب المتعاملين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 1952.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الآجلة الأميركية للذهب تراجعت 0.4 بالمئة إلى 1964.10 دولار.

ومع أن تراجع الدولار من شأنه أن يدعم الذهب، فمن المرجح أن تبقى مكاسب المعدن النفيس محدودة قبل إدلاء باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، حسبما قال بيتر فرتيج المحلل في كوانتتيف لأبحاث السلع الأولية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 74 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس في يوليو، لتصل إلى نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة، مع استبعاد أي خفض لأسعار الفائدة قبل بداية 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.91 دولار للأوقية، وتراجع أيضا البلاتين 0.7 بالمئة إلى 969.04 دولار وكذلك البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1396.35 دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 2491 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2180 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1869 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17440 جنيهًا

انخفاض الذهب

الضعف الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل جولد بيليون وساعدت عدة العوامل أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.