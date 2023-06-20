ضبط 3 طلاب نشروا امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط ثلاثة طلاب تورطوا في نشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد ثلاث حالات غش إلكتروني، بمحافظات الدقهلية، وقنا، والجيزة، وضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 2023

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 761 ألفًا و55 طالبًا وطالبة.

وأدى ألف و982 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و581 ألفًا و525 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الفرنسية، و121 ألفًا و997 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الألمانية، و49 ألفًا و282 طالبًا وطالبة اللغة الإيطالية، و6 آلاف و182 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الأسبانية، و87 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الصينية، أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.