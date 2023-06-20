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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. رئيس طاقة الشيوخ:  بند الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية يحتاج إلى تمويل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن بند الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بند مهم في الموازنة العامة للدولة، لأنه معني بالاستثمار في البنية التحتية.

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وأوضح خلال كلمته في لجنة الدين العام والسياسة المالية: هذا البند وصل الى ٥٨٧ مليار جنيه بواقع ٥% من الناتج المحلي وله تأثير كبير على عجز الموازنة.

واكمل: هذا البند يحتاج إلى تمويل ويجب إشراك القطاع الخاص و المواطن في هذا النوع من الاستثمار كنوع من المشاركة بمدخراته في العمل الوطني لتسهيل معيشته 

وعلق: البنك المركزي المصري به ودائع ٧ ترليون جنيه ويساهم القطاع العائلي ٦٣%، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر.

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