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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الشاذلي يشكر وزير الرياضة على دعمه لبطولة العالم للسباحة بالزعانف في مصر

الشاذلي يشكر وزير
الشاذلي يشكر وزير الرياضة على دعمه لبطولة العالم للسباحة

قدم سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوص والانقاذ الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الذي يقدمه لإنجاح بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

ويستضيف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي النسخة ال 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، ويليها بطولة الماسترز يومي 25 و26 من نفس الشهر.
 

 انا ارزانوفا
 

وقال "الشاذلي" بعد مقابلة الوزير مع انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص مساء اليوم "أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعته لسير العمل والتجهيزات الإدارية والفنية لمنتخب مصر قبل بداية بطولة العالم، مؤكدا على كامل استعداد الدولة المصرية لتنظيم البطولة".

وأكمل "استعرضنا خلال اللقاء نشاطات الاتحاد واجندة البطولات الدولية التي ترغب مصر في تنظيمها خلال الفترة القادمة، ومنها بطولة الغوص الحر والمقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ عام 2024".

وأضاف "تم التنسيق لمزيد من التعاون بين وزارة الشباب والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ومحاولة إضافة السباحة بالزعانف في جدول مسابقات البطولة الإفريقية للجامعات وبطولة العالم للجامعات".

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 36 دولة في بطولتي الناشئين وماسترز بأكثر من 400 لاعب لاعبة.

 

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