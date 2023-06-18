النصر يستهدف ضم البرتغالي كافاليو والمغربي زياش

أكدت تقارير صحافية أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم لاعبي الوسط البرتغالي ويليام كارفاليو، والمغربي حكيم زياش.

ويجري نادي النصر محادثات مع لاعب ريال بيتيس ويليام كارفاليو، كما يجري النادي محادثات للتعاقد مع مهاجم تشيلسي حكيم زياش.

وفي حال التعاقد مع كارفاليو فإنه سينضم إلى زميله كرستيانو رونالدو نجم وقائد المنتخب البرتغالي الذي انتقل للنصر في صفقة كبيرة يناير الماضي.

وانضم كارفاليو إلى ريال بيتيس من سبورتنج لشبونة في صيف 2018 وخاض 178 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 33 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وظهر زياش 18 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي خلال موسم 2022-23، بينما يرتبط مع النادي اللندني بعقد يمتد حتى 2025.