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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الكهرباء تعلن الطوارئ في جميع القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة رفعت الطوارئ لمواجهه اى أعطال خلال إجازة عيد الأضحى مشيرًا إلى أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوي تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال طارئة وعدم تحميل المواطنين أى أعباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح حمزة أن التطوير الذي شهدته قطاعات الكهرباء مؤخرًا بصفة عامة له مردود إيجابي في الموسم والإجازات الرسمية، مؤكدًا أن يوجد احتياطي يلبي كل الاحتياجات يزيد عن 15 ألف ميجا وات.

وأضاف حمزة أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الأضحى و لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية للتأكد من جاهزية مولدات الطوارئ لاستقرار التغذية الكهربائية.

وتابع حمزة أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 على مدار الساعة من خلال الاتصال على التليفون الأرضي أو المحمول.

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