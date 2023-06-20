77 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية

خصصت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، 77ساحة على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك تحت اشراف المديرية لتغطية القرى والمدن بالمراكز الثمانية بالمحافظة .

وقال فضيلة الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم زيادة أعداد ساحات الصلاة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وتوفير السيولة للمصلين .وتخصيص 14 ساحة بقرى مركز ابوصوير فيما تم تخصيص 17 ساحة لتغطية قرى مركز التل الكبير كما تم تخصيص 15 ساحة لقرى القصاصين .و9 ساحات لقرى فايد و6 ساحات بمركز القنطرة غرب و6 ساحات بمركز القنطرة شرق.و9 ساحات بمركز الاسماعيليه.

واضاف أن كل ساحة من الساحات سيكون مخصص لها إمام أساسي وآخر احتياطي ، وذلك حرصاً على ان تكون كل الساحات تحت سيطرة واشراف وزارة الأوقاف، لافتاً الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإخبارها بأي مستجدات على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز، وعدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها مديرية الأوقاف من الساحات