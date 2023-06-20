افتتاح معرض أرض الله واسعة بالأوبرا.. غدًا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، وذلك في السادسة والنصف مساء الأربعاء ٢١ يونيو بقاعة زياد بكير معرض بعنوان (أرض الله واسعة.. فارتحلوا) للفنانة هبه محمود.

تفاصيل معرض أرض الله واسعة

تستمر فعاليات المعرض في الفترة بين 21 - 26 يونيو الجاري في الأوبرا.

جانب من لوحات المعرض

جانب من لوحات المعرض

يضم المعرض أكثر من ٦٠ لوحة مستخدمة الألوان الزيتية والأكريلك تجسد ملامح طبيعية سجلتها ذاكرة الفنانة البصرية وكذا مشاهد لمزيج من الواقع والخيال ، ويعد المعرض دعوة للخروج إلى أرض الله الواسعة والإرتحال بين الطبيعة للتمتع ورؤية الأمور من منظور مختلف.