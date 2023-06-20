يويفا يعلن تميمة كأس أمم أوروبا 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تميمة بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل، على 10 ملاعب، بمشاركة 24 منتخبًا.

وصممت تميمة يورو 2024 على شكل دب، وهو يعتبر لعبة الأطفال الشهيرة في ألمانيا، والتي قيل إنها ظهرت في أوائل القرن العشرين، وذلك في إطار حملة يويفا لتنشيط حب الأطفال في القارة العجوز لكرة القدم.

انطلقت تميمة يورو 2024 من مدرسة ابتدائية في مدينة "جيلسنكيرشن"، حيث فوجئ الأطفال بزيارة مدرسية من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، لشرح معنى التميمة للأطفال والمسؤولين قبل مباراة كولومبيا الودية مساء اليوم، الثلاثاء.

وأطلق "يويفا" استفتاءً جماهيريًا موسعًا عبر موقعه الإلكتروني لاختيار اسم للتميمة من 4 اختيارات وهي ألبارت، بارناردو، بارنهارت وهيرزي فون بار.



تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، حيث تقام عدة مواجهات قوية تنتظرها الجماهير وترصدها لكم بوابة الوفد بالتفصيل في السطور التالية :

يستعد منتخب النمسا لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب السويد والتي ستجمع بينهما في تمام الساعة 8:45 مساءً لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

ويسعى منتخب النمسا لتحقيق الفوز وتأكيد أفضليته للحفاظ على صدارة لجدول ترتيب المجموعة السادسة والتي يتربع على قمتها برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل بفارق 4 نقاط عن بلجيكا الوصيف.

وعلى الجانب الأخر يرفع منتخب السويد شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل مواصلة مزاحمة بالجيكا والنمسا على الصدارة، ويحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة النمسا ضد السويد عبر قناةbeIN Sports HD Xtra 1 بصوت الملعق الرياضي عامر الخوذيري.