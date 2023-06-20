طلاب الثانوية العامة ببني سويف: امتحان الفرنساوى سهل ومباشر

امتحان اللغة الفرنسية سهل

أعرب طلاب الثانوية العامة في بني سويف عن سعادتهم بأمتحان اللغة الفرنسية، مشيرين إلى أن أسئلة الامتحان جاءت واضحة ومباشرةو لم تخرج عن المنهج، مشيرًا إلى الطلاب أن الوقت الوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم ورقة الإجابة.

ولم يخلو الامتحان من الأسئلة التي تميز الطالب المجتهد بحسب ما أكد الطلاب، إلا أن إجابتها كانت في متناول عدد كبير من الطلاب.

وأكد الطالب زياد هانى بلجنة الشهيد صفوت الامتحان جاء متناول الطالب المتوسط والاسئلة واضحة ومباشرة.

وأضاف الطالب علاء يوسف، فى لجنة مدرسة الايمان أن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهل ومباشر والوقت كان كافيا لمراجعة الاجابات للتأكد من حل الامتحان، وعدم ترك أى سؤال، مؤكدًا أن معظم اسئلة الامتحان جاءت طبقا لتوقعات المدرسين اثناء مراجعة المادة.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة والتي كانت قد بدات منذ 12 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع واستؤنفت أمس الأول باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية وتستكمل اليوم بامتحان اللغة الأجنبية حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمئن المحافظ من وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب، على سير العملية الامتحانية والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان حيث يؤدى اليوم الثلاثاء الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية،بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الاختبار لعة إنجليزية استعداداً للقبول بالجامعات في حين يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

وحرص وكيل التعليم على التواصل مع مديري إدارات التعليم من غرفة العمليات قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أية أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان

ونوه عبد التواب عن تكليفاته للقائمين والمشرفين على الامتحانات بتهيئة الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحان في مناخ من الهدوء والانضباط مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات من خلال التنبيه وتوعية الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة لأنه لا يعتد بها والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب

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