المنيا: تحرير 52 محضر في حملات تفتيشية على الأسواق

واصلت مديرية التموين بالمنيا ،حملاتها التموينية والرقابية المكثفة ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك،وكافة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع ، والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة ، بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.

وتم تحرير 46 محضراً تموينياً ، تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم تحرير 6 محاضر، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية - بدون ترخيص - مجهولة المصدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.