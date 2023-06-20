صدور المرحلة الرابعة من منظومة الإيصال الضريبي الإلكتروني

أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى رقم (396) لسنة 2023 ، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار ، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15يوليو 2023 .

وأوضح " الضباعني" أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكد أن الممولين والمكلفين والملزمين بالقرار رقم ( 396 ) لسنة 2023، عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأوضح "الضباعني" أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي : https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالب رئيس الضرائب من الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بمتابعة البريد الالكتروني الخاص بهم بصفة مستمرة حيث أن المصلحة ستقوم بإرسال روابط ورش عمل لتقديم الدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني بشكل دوري ، وكذلك متابعة بورتال مصلحة الضرائب المصريه دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كل الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.